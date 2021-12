Advertising

davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, von der Leyen: 'L'ok a Novavax sia spinta a vaccinarsi' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, von der Leyen: 'L'ok a Novavax sia spinta a vaccinarsi' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, von der Leyen: 'L'ok a Novavax sia spinta a vaccinarsi' #covid - PoliticaNewsNow : Covid, l'annuncio della von der Leyen: 'Autorizzato vaccino Novavax' - clarence_von : RT @MilanNewsit: Milan Primavera, presenti dei positivi al Covid nel gruppo squadra: rinviata la gara col Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Covid von

...Novavax 'è il quinto sicuro ed efficace del nostro portafoglio di vaccini, che offre una protezione aggiuntiva ai cittadini europei'. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula...NVX - CoV2373 sarà commercializzato nell'Unione Europea (UE) come vaccino Nuvaxovid- 19 (...der Leyen: con Novavax l'Unione europea ha un portafoglio di vaccini variegato "Ora abbiamo ...Zahlreiche Ungeimpfte warten auf die Zulassung von Corona-Totimpfstoffen. Der Chef des Herstellers Valneva richtet sich mit einem Appell an Ungeimpfte. Frankfurt – In Deutschland sind erst 69,7 % der ...Wien (OTS) - Die ersten Medikamente zur Behandlung von COVID-19 bei Risikopatient:innen werden heute nach Österreich geliefert. „ Als Gesundheitsminister war es für mich von höchster Priorität, schnel ...