Covid: in Puglia 4 morti e 414 positivi, il 2,8% dei test (Di lunedì 20 dicembre 2021) Su 14.744 test sono risultate positive al Covid - 19 oggi in Puglia 414 persone, con un tasso di positività del 2,8% contro il 2% di ieri. Quattro i morti. Sono 7.440 le persone attualmente positive, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Su 14.744sono risultate positive al- 19 oggi in414 persone, con un tasso dità del 2,8% contro il 2% di ieri. Quattro i. Sono 7.440 le persone attualmente positive, ...

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 dicembre: Numeri e dati da Piemonte, Lombardia… - COVIDbot_ITA : RT @RegionePuglia: #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #20dicembre. Consulta il bollettino ?? - baritoday : In Puglia altri 414 casi (66 nel Barese) e 4 decessi Covid. Il tasso di positività sale al 2,81%… - StraNotizie : Covid oggi Puglia, 414 contagi e 4 morti: bollettino 20 dicembre - RegionePuglia : #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #20dicembre. Consulta il bollettino ?? -