Caos totale per il Cagliari: quattro giocatori pronti a partire! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Situazione complicatissima in casa Cagliari. Dopo il pesante 0-4 dell'Unipol Domus contro l'Udinese il d.s. Stefano Capozucca ha espresso parole forti nei confronti di alcuni giocatori, accusandoli di "comportamenti inaccettabili dentro e fuori dal campo" e di fatto mettendoli (almeno momentaneamente) fuori rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport a fare le spese della disastrosa situazione di classifica sono stati i veterani, in particolare Diego Godin e Martin Caceres, non convocati per la sfida contro la Juventus. Sotto la lente d'ingrandimento ci sarebbero anche Keita Baldè e Dalbert, anch'essi deludenti fin qui. Probabile rivoluzione a gennaio dunque per la squadra di Walter Mazzarri. Thomas Cambiaso

