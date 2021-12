Briatore e le regole dell’industria del lusso | pizza e birretta pagate come ostriche e champagne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) di Carlo Anibaldi Un milionario apre una pizzeria in una strada alla moda a Roma e ci spiega la sua idea innovativa: la sostanza è niente rispetto alla forma e, dunque, curando “l’intorno” si può far pagare unae unase fossero. I grandi quotidiani lo intervistanoavesse inventato la lampadina, ma in realtà l’industria delesisteva già prima della sua nascita, conmolto precise e codificate. Nulla di nuovo in realtà dunque, ma di grande impressione per larghi strati di semianalfabeti. Vediamolo da vicino il mondo che ci viene fatto credereinnovativo e per cui fioriscono interviste quasi quotidiane. L’indice Salli (Stonehage Affluent Luxury Living Index), cioè l’indice ...