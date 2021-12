Ambasciatore Pugliese | L' Algeria e' strategica e fondamentale per l' Italia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L'"e' diventato un partner strategico e" per l'. Lo ha detto l'd', Giovanni, a margine dell'Assemblea degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici in ...

Agenzia ANSA

L'Algeria "e' diventato un partner strategico e fondamentale" per l'Italia. Lo ha detto l'd'Italia, Giovanni, a margine dell'Assemblea degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici in corso alla Farnesina. I legami fra Algeria ed Italia - ha detto all'ANSA - "sono molto ...Questa è l'Algeria, che Giovanni, da un annod'Italia ad Algeri, definisce "un interlocutore prioritario" per il nostro Paese nel corso di una conversazione con Formiche.net in ...L'Algeria 'e' diventato un partner strategico e fondamentale' per l'Italia. Lo ha detto l'Ambasciatore d'Italia, Giovanni Pugliese, a margine ...La visita del presidente Mattarella ha dimostrato quanto l’Italia ritenga l’Algeria un attore cruciale, anche in chiave europea, spiega il diplomatico ...