Alluvione in Malesia: almeno 3 morti e migliaia intrappolati dall'acqua

Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate dalla peggiore Alluvione della Malesia degli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di acquazzoni torrenziali nella capitale e in tutto il Paese. almeno tre persone sarebbero morte

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Malesia Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate dalla peggiore alluvione della Malesia degli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di acquazzoni torrenziali nella capitale e in tutto il Paese. Almeno tre persone sarebbero ...

