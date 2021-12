VIDEO Elena Curtoni terza nel superG in Val d’Isere: settimo podio per l’azzurra (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi, domenica 19 dicembre, Elena Curtoni ha centrato il terzo posto nel superGigante di Val d’Isere, in Francia, in una trionfale giornata che vede tre italiane tra le prime quattro, con Sofia Goggia prima e Federica Brignone che resta ai piedi del podio per un centesimo. Elena Curtoni trova oggi il settimo podio in carriera, dopo la seconda posizione fatta registrare a St. Moritz. Nelle immagini di Eurosport la gara dell’azzurra. VIDEO IL TERZO POSTO DI Elena Curtoni Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi, domenica 19 dicembre,ha centrato il terzo posto neligante di Val, in Francia, in una trionfale giornata che vede tre italiane tra le prime quattro, con Sofia Goggia prima e Federica Brignone che resta ai piedi delper un centesimo.trova oggi ilin carriera, dopo la seconda posizione fatta registrare a St. Moritz. Nelle immagini di Eurosport la gara delIL TERZO POSTO DIFoto: LaPresse

