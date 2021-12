UNA PANDEMIA DI MANIPOLAZIONE E PAURA – I COLPEVOLI SARANNO GIUDICATI (Di domenica 19 dicembre 2021) Nulla sul presunto coronavirus (COVID-19) si basa su fatti e ragioni, a quanto pare. L’intera faccenda è un esercizio di PAURA e MANIPOLAZIONE . Affrontare questi crimini contro l’umanità richiede molto di più di un singolo caso giudiziario. Quando si hanno crimini su così vasta scala da colpire un’intera popolazione, è necessario iniziare a guardare a qualcosa … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 19 dicembre 2021) Nulla sul presunto coronavirus (COVID-19) si basa su fatti e ragioni, a quanto pare. L’intera faccenda è un esercizio di. Affrontare questi crimini contro l’umanità richiede molto di più di un singolo caso giudiziario. Quando si hanno crimini su così vasta scala da colpire un’intera popolazione, è necessario iniziare a guardare a qualcosa … proviene da Database Italia.

Advertising

FrancescoBonif1 : Un anno fa ci davano degli incoscienti per aver aperto una crisi di Governo in piena pandemia: oggi si vedono i ris… - mante : L'ha scritta Andrea Casadei su Domani ed è una frase perfetta che descrive il ruolo tossico e senza scusanti dei me… - amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - martyisnt96 : Ho la TL invasa da tweet su #DOCNelleTueMani2 che riparte a gennaio. A parte che non ho ancora visto la stagione… - MauroCapozza : RT @Mezzorainpiu: Chi era senza rete e senza risparmi è finito letteralmente per strada in questo periodo di pandemia. Vi portiamo con una… -

Ultime Notizie dalla rete : UNA PANDEMIA Von der Leyen: "Giovani sono stati d'esempio per tutti, più vaccinati di altre generazioni" Milano, 19 dicembre 2021 "Dall'inizio della pandemia i giovani sono stati un esempio per tutti. Qui in Italia oltre l'80% dei ragazzi della vostra età è completamente vaccinato, una percentuale più elevata rispetto alle persone con qualche anno ...

RIVAROSSA " Protezione Civile: una cena per scambiarsi gli auguri ... il ringraziamento del sindaco Vallino per quanto fatto nel periodo della pandemia, portando ... Ma c'è stata anche una causa nobile, cioè raccoglie fondi da destinare a Gioele, presente alla serata con ...

"Ci sarà una nuova pandemia". Parola di AstraZeneca Filodiritto Con lo slittino finisce contro una roccia a Piano Battaglia: soccorso Un giovane nisseno di 19 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Petralia Sottana ...

Zona gialla: istruzioni per l'uso! Con l'arrivo del Natale e le nuove varianti di Covid-19 la situazione in Italia si prepara di nuovo a cambiare, tra nuove restrizioni e nuove regole ...

Milano, 19 dicembre 2021 "Dall'inizio dellai giovani sono stati un esempio per tutti. Qui in Italia oltre l'80% dei ragazzi della vostra età è completamente vaccinato,percentuale più elevata rispetto alle persone con qualche anno ...... il ringraziamento del sindaco Vallino per quanto fatto nel periodo della, portando ... Ma c'è stata anchecausa nobile, cioè raccoglie fondi da destinare a Gioele, presente alla serata con ...Un giovane nisseno di 19 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Petralia Sottana ...Con l'arrivo del Natale e le nuove varianti di Covid-19 la situazione in Italia si prepara di nuovo a cambiare, tra nuove restrizioni e nuove regole ...