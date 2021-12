Terribile schianto contro un albero sulla “curva maledetta” | morte due sorelle di 19 e 23 anni

(Di domenica 19 dicembre 2021) Una famiglia distrutta: sono ore di dolore per ladi duegiovanissime, che hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto su via Cilicia “La”, così è stata soprannominata quella presente su via Cilicia, in direzione San Giov, a Roma, teatro di molteplici incidenti e, all’alba del 19 dicembre, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RovigoOggi : - etherea_etherea : RT @gallina_di: Terribile schianto frontale sulla Regionale: Debora e Adriano morti sul colpo - gallina_di : Terribile schianto frontale sulla Regionale: Debora e Adriano morti sul colpo - infoitinterno : Terribile schianto frontale sulla Regionale: Debora e Adriano morti sul colpo - leggoit : Terribile schianto frontale sulla Regionale: Debora e Adriano morti sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile schianto

... l'Australian Transport Safety Bureau, per determinare l'esatta causa dei 4 decessi, tentando di ricostruire gli ultimi istanti precedenti il. Secondo una prima ricostruzione dei ...MESTRE -tra Tir in tangenziale a Mestre nella notte: muore un 56enne. A perdere la vita Carlo ... L'uomo è deceduto nelimpatto. La Tangenziale è stata chiusa per più di due ore per ...Scooter contro auto in sosta: morto un diciannovenne, mentre un coetaneo e' in pericolo di vita. E' accaduto questa mattina attorno alle 5 a Torre Annunziata, lungo corso Vittorio Emanuele III. A proc ...Erano sorelle le due ragazze che questa mattina all’alba, poco dopo le 5, hanno perso la vita in un tragico incidente a Roma, in via Cilicia all’altezza del civico n.53. Tragico incidente a Roma: mort ...