Terremoti | la placca adriatica spinge | l' Europa si muove di 1 mm all' anno

Advertising

StePic62 : @LorenaLuVi @OGiannino @carloalberto @recifar @ALESSIO_ARGIOLA @vitalbaa @RobertaPaliotti @ricpuglisi @ardigiorgio… - laregione : ‘La placca adriatica spinge l’Europa’ -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti placca

Agenzia ANSA

"Il sisma con epicentro nella Bergamasca e' un fenomeno compressivo: una, quella adriatica, di cui fa parte anche la pianura padana e che e' collegata allaafricana, preme a nord su quella europea. In questa spinta laeuropea viene spostata ogni anno di un millimetro, accorciandosi verso nord". 19 dicembre 2021'Inell'area bergamasca - ha aggiunto Valensise - non sono molto forti, lo sono ... una" quella adriatica, di cui fa parte anche la pianura padana e che è collegata alla...'Il sisma con epicentro nella Bergamasca e' un fenomeno compressivo: una placca, quella adriatica, di cui fa parte anche la pianura padana e che ...Terremoto di magnitudo 4.4 a Bonate Sotto, nel bergamasco: ecco le cause spiegate dal sismologo dell'INGV Gianluca Valensise ...