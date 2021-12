Sciatore quindicenne cade in pista | morto in Valsesia

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un ragazzo di quindici anni èall’ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di Alagna(Vercelli). L’incidente...

Un ragazzo di quindici anni è morto all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Vercelli). L'incidente è ... Un giovane sciatore di quindici anni è morto dopo una caduta avvenuta ieri mattina sulle piste da sci di Alagna Valsesia ... Un ragazzo di quindici anni è morto all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di ...