Sassari-Varese oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 19 dicembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Impegno casalingo per i sardi, che nelle ultime tre giornate hanno forse raccolto meno di quanto meritato, con una vittoria e due sconfitte di misura. Ora, però, un altro impegno molto importante, contro la formazione attualmente ultima in classifica e reduce da due sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inBanco di Sardegna-Openjobmetis, sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Impegno casalingo per i sardi, che nelle ultime tre giornate hanno forse raccolto meno di quanto meritato, con una vittoria e due sconfitte di misura. Ora, però, un altro impegno molto importante, contro la formazione attualmente ultima in classifica e reduce da due sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone unatestuale. SEGUI LA...

Advertising

CentotrentunoC : #LBASerieA ?? Partita chiave all'orizzonte per la Dinamo #Sassari: la preview della gara contro #Varese ?? - basketinside360 : Sassari - Varese, Bucchi: 'Vogliamo regalare una vittoria al nostro pubblico' - - SportandoIT : Sassari-Varese: Stefano Gentile alla partita numero 350 in Serie A - basketinside360 : Sassari-Varese, le parole di Caruso - - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Dinamo Sassari, coach Bucchi: “Vogliamo una vittoria per i nostri tifosi” -