Sampdoria-Venezia 1-0 LIVE | occasione per Candreva | Romero respinge

Allo stadio Ferraris, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Venezia si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Venezia 1-0 MOVIOLA 1? Fischio d'inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 1? Gol Sampdoria – Azione da record per la squadra blucerchiata, pallone a Caputo che al volo serve Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato in spaccata alza il pallone e lo piazza sotto la traversa 6? Ci prova Gabbiadini – Tiro dalla distanza dell'attaccante blucerchiato, il pallone è potente e si spegne a fondo campo 16? Audero salva tutto –

