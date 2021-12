Roma, per la prima volta 2 differenti giocatori inglesi a segno nello stesso incontro di Serie A (Di domenica 19 dicembre 2021) Per la prima volta due differenti giocatori inglesi sono andati a segno nello stesso incontro in Serie A. Chris Smalling è andato a segno in due gare di fila per la prima volta in 275 presenze nei cinque grandi campionati europei. La Roma ha vinto una gara di Serie A contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per la prima volta da agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorso campionato con il Chelsea. L’Atalanta non perdeva una gara interna di ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) Per laduesono andati ainA. Chris Smalling è andato ain due gare di fila per lain 275 presenze nei cinque grandi campionati europei. Laha vinto una gara diA contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per lada agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questaA, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorso campionato con il Chelsea. L’Atalanta non perdeva una gara interna di ...

