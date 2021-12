Platinette durissimo con Claudio Baglioni | “E’ stato un programma …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 19 dicembre 2021)il sabato sera ha portato su Canale 5, in concorrenza con Ballando con le stelle, uno show che è piaciuto ma non ha entusiasmato: “Uà– Uomo di varie età”. Il cast èricchissimo e tutti hanno accettato l’invito del cantautore romano a partecipare al suoma non è baper fare degli ottimi ascolti che sono rimasti, piuttosto, per tutte le puntate, tiepidi. Eppure, gli artisti che hanno affiancatosono tutti amatissimi ma questo non è bastronca lo show diha detto la sua sullo show di: ”Uà – Uomo di varie età” con un giudizio molto severo: “Gli manca la ...