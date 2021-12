Omicron, arriva la stretta di Capodanno: ecco tutte le misure di Draghi (Di domenica 19 dicembre 2021) Nuova stretta anti Covid: tampone obbligatorio anche per feste e cinema, green pass su traporti e centri commerciali, riduzione della validità del certificato verde a soli 6 mesi. Niente feste a Capodanno Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 19 dicembre 2021) Nuovaanti Covid: tampone obbligatorio anche per feste e cinema, green pass su traporti e centri commerciali, riduzione della validità del certificato verde a soli 6 mesi. Niente feste aSegui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Corsa contro Omicron, in Italia 84 casi, ieri erano 55. Arriva la stretta di Natale, il 23 cabina di regia presiedu… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - baronemarco80 : RT @il_piccolo: Covid, la variante Omicron arriva in Friuli Venezia Giulia: individuato il primo caso - CatelliRossella : E' corsa contro Omicron, arriva la stretta di Natale - Politica - ANSA - AndreyGromm : @009mattiaa @ggjaki84 @JevensenJevy @giorgiogilestro quindi ora arriva la omicron e siccome ti fa comodo per difend… -