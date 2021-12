No! Una minorenne non è stata sottoposta a TSO per vaccinarla contro la Covid a Manerbio (Di domenica 19 dicembre 2021) Circola il video ripreso da una ragazza all’interno dell’Ospedale di Manerbio, in provincia di Brescia, dove denuncia di essere sottoposta a TSO dai parenti e dalle autorità, contestando gli operatori sanitari per un’iniezione alla quale non vuole essere sottoposta. Le immagini sono state utilizzate dagli ambienti No Vax per sostenere che la giovane sarebbe stata condotta contro la sua volontà a vaccinarsi contro la Covid-19, scatenando le reazioni degli utenti che hanno preso di mira gli operatori sanitari. Il fatto riguarda realmente un TSO, ma tale pratica non può essere in alcun modo attuata per la vaccinazione. Per chi ha fretta La storia delle tombe rimosse dei bambini mai nati e dei genitori che volevano portare un albero di Natale Sostengono che una ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Circola il video ripreso da una ragazza all’interno dell’Ospedale di, in provincia di Brescia, dove denuncia di esserea TSO dai parenti e dalle autorità, contestando gli operatori sanitari per un’iniezione alla quale non vuole essere. Le immagini sono state utilizzate dagli ambienti No Vax per sostenere che la giovane sarebbecondottala sua volontà a vaccinarsila-19, scatenando le reazioni degli utenti che hanno preso di mira gli operatori sanitari. Il fatto riguarda realmente un TSO, ma tale pratica non può essere in alcun modo attuata per la vaccinazione. Per chi ha fretta La storia delle tombe rimosse dei bambini mai nati e dei genitori che volevano portare un albero di Natale Sostengono che una ...

