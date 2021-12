Morti sul lavoro, l’ispettorato: irregolari 9 imprese edili su 10. La Cisl: “Le misure del governo non bastano: serve più repressione” (Di domenica 19 dicembre 2021) La statistica è ferma a ottobre eppure dice che già dopo i primi dieci mesi dell’anno i Morti sul lavoro hanno già superato la soglia di mille. A questa serie apparentemente inarrestabile con una media di 3 vittime al giorno, seguita ogni volta dai corifei della politica che si dispiace sempre tanto, mancano ancora le decine di vittime degli ultimi due mesi. E tra questi i 12 Morti tra giovedì e sabato scorso. L’ultima strage dell’ultimo sabato prima di Natale ha le facce di Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54, e Filippo Falotico, solo 20, tutti operai che stavano lavorando su una gru per i lavori di rifacimento della facciata di un palazzo in centro a Torino. “I cantieri edili sono come il far west” ha detto ieri il segretario della Cgil Maurizio Landini. E oggi il direttore dell’ispettorato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) La statistica è ferma a ottobre eppure dice che già dopo i primi dieci mesi dell’anno isulhanno già superato la soglia di mille. A questa serie apparentemente inarrestabile con una media di 3 vittime al giorno, seguita ogni volta dai corifei della politica che si dispiace sempre tanto, mancano ancora le decine di vittime degli ultimi due mesi. E tra questi i 12tra giovedì e sabato scorso. L’ultima strage dell’ultimo sabato prima di Natale ha le facce di Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54, e Filippo Falotico, solo 20, tutti operai che stavano lavorando su una gru per i lavori di rifacimento della facciata di un palazzo in centro a Torino. “I cantierisono come il far west” ha detto ieri il segretario della Cgil Maurizio Landini. E oggi il direttore del...

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - CottarelliCPI : Altri tre morti sul lavoro oggi, in un cantiere. Viene il forte sospetto che, per far fronte al rapido aumento dell… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono… - pisto_gol : RT @fattoquotidiano: Morti sul lavoro, l’ispettorato: irregolari 9 imprese edili su 10. La Cisl: “Le misure del governo non bastano: serve… - PivaEdoardo : RT @kittesencul: Superati i 1000 morti (ammazzati) sul posto di lavoro. Stipendi fermi da 30 anni, precarietà dilagante e l'85% dei contrib… -