Milan-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Napoli, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Scontro al vertice tra i rossoneri e gli azzurri, le due grandi candidate a contendere lo scudetto all'Inter. Chi vince può avviarsi a chiudere l'anno al secondo posto, è una partita di assoluto valore che può indirizzare il campionato. Fischio d'inizio alle ore 20.45 di domenica 19 dicembre. Milan-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

