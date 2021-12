M.O., Israele arresta 4 palestinesi per omicidio colono in Cisgiordania (Di domenica 19 dicembre 2021) L'esercito israeliano ha annunciato di avere arrestato quattro palestinesi sospettati di avere partecipato alla sparatoria di giovedì in Cisgiordania, dove un colono ebreo di 25 anni, Yehuda Dimentman,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) L'esercito israeliano ha annunciato di avereto quattrosospettati di avere partecipato alla sparatoria di giovedì in, dove unebreo di 25 anni, Yehuda Dimentman,...

Covid mondo: record di contagi nel Regno Unito, Israele è "vicino alla quinta ondata" ***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus Al di fuori dei confini nazionali, però, il Covid non arresta la sua corsa come dimostrato dal rapporto. Chi non è citato ma è comunque in una ...

Nuovi scontri a Sheikh Jarrah, ritorsioni dei coloni in Cisgiordania I Salem potrebbero essere il 29 dicembre la prima famiglia ad essere espulsa dalla sua abitazione nel quartiere palestinese. I coloni attaccano villaggi arabi dopo l'uccisione giovedì di un loro compa ...

