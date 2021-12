“L’ho trovato nudo in confessionale”: scandalo Sophie Codegoni, GF VIP a luci rosse (Di domenica 19 dicembre 2021) Incidente “hot” nella casa del GF VIP: Sophie Codegoni vuota il sacco e rivela lo scottante episodio in confessionale. Sophie Codegoni (fonte instagram)Dopo le sofferte uscite degli ultimi giorni, nella Casa del GF VIP nascono nuovi intrecci e nuove intese, grazie all’inserimento di alcune new entry. In particolare, a far discutere nelle ultime ore è il concorrente Alessandro Basciano, ex corteggiatore nel programma “Uomini e Donne“. Basciano, reduce anche dal reality “L’Isola dei Famosi“, dove svolgeva il ruolo di tentatore, vanta più di 400mila followers su Instagram. Ha dichiarato subito di essere affascinato dalle due vippone Sophie Codegoni e Soleil Sorge, rivali e amiche a giorni alterni. LEGGI ANCHE>> “Non ho più stimoli”: confessione notturna al Gf Vip, ... Leggi su specialmag (Di domenica 19 dicembre 2021) Incidente “hot” nella casa del GF VIP:vuota il sacco e rivela lo scottante episodio in(fonte instagram)Dopo le sofferte uscite degli ultimi giorni, nella Casa del GF VIP nascono nuovi intrecci e nuove intese, grazie all’inserimento di alcune new entry. In particolare, a far discutere nelle ultime ore è il concorrente Alessandro Basciano, ex corteggiatore nel programma “Uomini e Donne“. Basciano, reduce anche dal reality “L’Isola dei Famosi“, dove svolgeva il ruolo di tentatore, vanta più di 400mila followers su Instagram. Ha dichiarato subito di essere affascinato dalle due vipponee Soleil Sorge, rivali e amiche a giorni alterni. LEGGI ANCHE>> “Non ho più stimoli”: confessione notturna al Gf Vip, ...

