Juve | Mckennie può salutare | lo statunitense verso l’Inghilterra!

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sirene inglesi per Weston. Il centrocampista americano può dire addio allantus dopo un anno e mezzo dal suo arrivo. Come riporta il Sun, El Loco Bielsa ha individuato inil rinforzo per il suo Leeds. Bielsa,ntusGli inglesi, in una situazione di classifica pessima, sono pronti a mettere sul piatto 24 milioni per aggiudicarsi l’americano, che frutterebbe un’ottima plusvalenza per la casse bianconere. L’unico ostacolo sarebbe la volontà di, il quale ha manifestato la volontà di continuare a indossare la maglia bianconera. Francesco Scanu