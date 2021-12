Highlights e gol Messina-Catania 2-2 | girone C Serie C 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) Match interessante anche e ricco di emozioni quello trache si chiude con un pareggio per 2-2. Diversi gol e tanti ribaltamenti di fronte, soprattutto nel finale davvero spettacolare di questo derby. Pareggio che può essere considerato una mezza beffa per il Bari, che perde punti nei confronti delle inseguitrici, anche se, visto come si era messa la situazione, è sicuramente un punto guadagnato. Torna a casa con un punto un po’ inconsistente comunque il Palermo, in piena zona playoff, che avrebbe però dovuto approfittare della superiorità numerica. LA CRONACA LIVE DEL MATCH SportFace.