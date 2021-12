"Ha 55 anni e nel 2013, Napolitano...". Marcello Sorgi, un clamoroso sospetto su Giorgetti: cosa gli può accadere (Di domenica 19 dicembre 2021) Marcello Sorgi, nel suo editoriale su La Stampa, tira fuori un nome del tutto inedito per il Quirinale. È quello di Giancarlo Giorgetti, potrebbe essere lui la "carta coperta" di Matteo Salvini nella partita del Colle. Si tratterebbe di un "presidente 'normale', lontano dalla retorica del padre della Patria. Una proposta umile in partenza, non segnata dal senso di sfida. È solo un'ipotesi, ma qualche indizio va in questa direzione", scrive l'editorialista. Del resto i "sì però" di Salvini e anche di Giorgia Meloni sulla candidatura di Silvio Berlusconi, osserva Sorgi "non promettono niente di buono". Non solo. "Letta e Pd, ancora faticano ad accettare l'idea di un presidente proposto dal centrodestra, dopo un quarto di secolo in cui il gioco è stato in mano al centrosinistra. E sperano che dopo l'eventuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021), nel suo editoriale su La Stampa, tira fuori un nome del tutto inedito per il Quirinale. È quello di Giancarlo, potrebbe essere lui la "carta coperta" di Matteo Salvini nella partita del Colle. Si tratterebbe di un "presidente 'normale', lontano dalla retorica del padre della Patria. Una proposta umile in partenza, non segnata dal senso di sfida. È solo un'ipotesi, ma qualche indizio va in questa direzione", scrive l'editorialista. Del resto i "sì però" di Salvini e anche di Giorgia Meloni sulla candidatura di Silvio Berlusconi, osserva"non promettono niente di buono". Non solo. "Letta e Pd, ancora faticano ad accettare l'idea di un presidente proposto dal centrodestra, dopo un quarto di secolo in cui il gioco è stato in mano al centrosinistra. E sperano che dopo l'eventuale ...

