Fedriga: "Grazie al Green pass tutto resterà aperto" (Di domenica 19 dicembre 2021) È l’ora “del buon senso. Abbiamo il dovere di mantenere la sicurezza sanitaria, ma anche quello di non lanciare un allarme dopo l’altro”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia. “Dobbiamo mantenere il sangue freddo sapendo che l’emergenza non è finita. Ma anche nella consapevolezza che, dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate” aggiunge. “Rispetto a un anno fa, abbiamo un 20% in meno di contagi. Ma nel 2020 tutto era chiuso: cinema, teatri, palestre. Oggi si fa tutto. Merito del vaccino. Noi abbiamo sempre detto che il super Green pass serviva per aprire e non per chiudere. Ma le completo il quadro: rispetto al 2020, abbiamo la metà dei ricoverati sia in corsia che nelle intensive. A fronte di un’ondata che in Slovenia è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) È l’ora “del buon senso. Abbiamo il dovere di mantenere la sicurezza sanitaria, ma anche quello di non lanciare un allarme dopo l’altro”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Massimiliano, governatore del Friuli-Venezia Giulia. “Dobbiamo mantenere il sangue freddo sapendo che l’emergenza non è finita. Ma anche nella consapevolezza che, dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate” aggiunge. “Rispetto a un anno fa, abbiamo un 20% in meno di contagi. Ma nel 2020era chiuso: cinema, teatri, palestre. Oggi si fa. Merito del vaccino. Noi abbiamo sempre detto che il superserviva per aprire e non per chiudere. Ma le completo il quadro: rispetto al 2020, abbiamo la metà dei ricoverati sia in corsia che nelle intensive. A fronte di un’ondata che in Slovenia è stata ...

Advertising

Corriere : Fedriga: «Grazie al green pass tutto resta aperto: evitiamo di lanciare un allarme dopo l’altro» - zazarein68 : RT @HuffPostItalia: Fedriga: 'Grazie al Green pass tutto resterà aperto' - LaNotifica : Covid, Fedriga “Grazie a green pass tutto aperto. No a troppi allarmi” - Samu378 : RT @Roberto89203953: @Samu378 Ormai la Lega è finita grazie a Salvini,Giorgetti,Zaia e Fedriga che hanno distrutto tutto quello che di buon… - endimione_c : Come può parlare cosi? Ricordo Bergamo: Non vedere o sottovalutare ci ha ucciso! Siamo sotto EMERGENZE CONTINUE che… -