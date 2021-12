Elezioni provinciale, Di Sisto amaro: “Per il centrodestra un fallimento totale” (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale di Sassinoro Lucio Di Sisto tesserato di Fratelli D’Italia che commenta “l’immensa sconfitta del centrodestra e di Fratelli d‘Italia”: “Mi rendo conto di essere stato purtroppo profetico a declinare la candidatura per le provinciali nel centrodestra, ritenendo che questa lista fosse finalizzata a far eleggere qualcuno già prestabilito che di centrodestra non ha nulla, essendosi sempre definito un indipendente senza partito all’interno della coalizione. Nel fallimento totale del centrodestra, al di là delle deliranti dichiarazioni pseudo trionfalistiche di qualche dirigente provinciale di qualche partito, che alle comunali stava con Mastella e oggi sta nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale di Sassinoro Lucio Ditesserato di Fratelli D’Italia che commenta “l’immensa sconfitta dele di Fratelli d‘Italia”: “Mi rendo conto di essere stato purtroppo profetico a declinare la candidatura per le provinciali nel, ritenendo che questa lista fosse finalizzata a far eleggere qualcuno già prestabilito che dinon ha nulla, essendosi sempre definito un indipendente senza partito all’interno della coalizione. Neldel, al di là delle deliranti dichiarazioni pseudo trionfalistiche di qualche dirigentedi qualche partito, che alle comunali stava con Mastella e oggi sta nel ...

