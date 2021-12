Covid, Fedriga: “Grazie al green pass tutto aperto. No a troppi allarmi” (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – “E’ l’ora del buon senso. Abbiamo il dovere di mantenere la sicurezza sanitaria, ma anche quello di non lanciare un allarme dopo l’altro”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli-Venezia Giulia, regione che ha visto crescere i contagi giorno per giorno e che è in zona gialla. “Dobbiamo mantenere il sangue freddo – ha aggiunto – sapendo che l’emergenza non è finita. Ma anche nella consapevolezza che, dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate. Non farò finta che non me ne importi: è difficile, in questi momenti, fare le scelte. E mi conforta che i cittadini condividano e apprezzino gli sforzi che stiamo facendo”. La situazione oggi? “Si vede almeno una stabilizzazione del contagio. A Trieste vediamo una discesa, ma l’onda si sta spostando a occidente. Al di là ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – “E’ l’ora del buon senso. Abbiamo il dovere di mantenere la sicurezza sanitaria, ma anche quello di non lanciare un allarme dopo l’altro”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli-Venezia Giulia, regione che ha visto crescere i contagi giorno per giorno e che è in zona gialla. “Dobbiamo mantenere il sangue freddo – ha aggiunto – sapendo che l’emergenza non è finita. Ma anche nella consapevolezza che, dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate. Non farò finta che non me ne importi: è difficile, in questi momenti, fare le scelte. E mi conforta che i cittadini condividano e apprezzino gli sforzi che stiamo facendo”. La situazione oggi? “Si vede almeno una stabilizzazione del contagio. A Trieste vediamo una discesa, ma l’onda si sta spostando a occidente. Al di là ...

Advertising

Lopinionista : Covid, Fedriga: “Grazie al green pass tutto aperto. No a troppi allarmi” - EugenioBerto70 : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fedriga, Fvg non rischia arancione - ottopagine : Covid, Fedriga: 'Grazie a green pass tutto aperto. No a troppi allarmi' - LaNotifica : Covid, Fedriga “Grazie a green pass tutto aperto. No a troppi allarmi” - messina_oggi : Covid, Fedriga “Grazie a green pass tutto aperto. No a troppi allarmi”MILANO (ITALPRESS) - 'E' l'ora del buon senso… -