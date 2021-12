Cagliari in ritiro in vista della Juventus: terapie per Nandez (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Cagliari si è allenato ad Asseminello per preparare al meglio il prossimo impegno, l’ultimo dell’anno. I sardi infatti sono attesi a Torino dalla Juventus nella probante sfida di campionato. I calciatori più impiegati ieri hanno svolto dei lavori di scarico, mentre gli altri si sono dedicati ad attivazione tecnica, partitella e conclusioni a rete. terapie invece per Nahitan Nandez, in recupero dopo la contusione alla coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel corso della partita di sabato. Lavori personalizzati anche per Riccardo Ladinetti. Il Cagliari, dalla serata di domenica 19 dicembre, inizierà il ritiro, con un allenamento previsto nel mattino di lunedì prima della partenza per Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilsi è allenato ad Asseminello per preparare al meglio il prossimo impegno, l’ultimo dell’anno. I sardi infatti sono attesi a Torino dallanella probante sfida di campionato. I calciatori più impiegati ieri hanno svolto dei lavori di scarico, mentre gli altri si sono dedicati ad attivazione tecnica, partitella e conclusioni a rete.invece per Nahitan, in recupero dopo la contusione alla coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel corsopartita di sabato. Lavori personalizzati anche per Riccardo Ladinetti. Il, dalla serata di domenica 19 dicembre, inizierà il, con un allenamento previsto nel mattino di lunedì primapartenza per Torino. SportFace.

Advertising

SkySport : Cagliari in ritiro dopo la sconfitta con l'Udinese: contro la Juventus non ci sarà Nandez #SkySport #SkySerieA… - sportface2016 : #SerieA #Cagliari in ritiro in vista della #Juventus: terapie per #Nandez - iosonorossoblu : L'ennesimo ritiro... secondo voi, da 0 a 10 quanto servirà? - Giorgiovsb : RT @CalcioNews24: La scelta del #Cagliari - CalcioNews24 : La scelta del #Cagliari -