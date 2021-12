Bufera Uomini e Donne, Ciprian sbotta e confessa sui social: “Ho fatto come mi ha detto Maria de Filippi, ora dico tutto” (Di domenica 19 dicembre 2021) Uomini e Donne, Ciprian gela: “ho fatto come mi ha chiesto Maria”. Negli ultimi giorni Ciprian ha parlato di quanto successo a Uomini e Donne e sui social ha rivelato: “ho fatto come mi ha chiesto Maria“. A che cosa si riferisce? Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian, ormai come è noto a tutti, si sono presentati insieme in studio. Hanno così ammesso davanti a tutti quanto successo la sera prima. La tronista ha infatti raccontato di aver ricevuto una sorpresa inaspettata dal corteggiatore, che si è presentato a casa sua. Hanno trascorso la notte insieme, il ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 dicembre 2021)gela: “homi ha chiesto”. Negli ultimi giorniha parlato di quanto successo ae suiha rivelato: “homi ha chiesto“. A che cosa si riferisce? Nelle ultime puntate di, Andrea Nicole e, ormaiè noto a tutti, si sono presentati insieme in studio. Hanno così ammesso davanti a tutti quanto successo la sera prima. La tronista ha infatti raccontato di aver ricevuto una sorpresa inaspettata dal corteggiatore, che si è presentato a casa sua. Hanno trascorso la notte insieme, il ...

