Biasin | “A sorpresa | è stato lui il migliore in campo”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli, nonostante le diverse assenze, ha vinto una partita fondamentale contro il Milan. Gli uomini di Spalletti, in un solo colpo, hanno superato Atalanta e raggiunto proprio il Milan, restando a -4 dall’Inter capolista. A detta di tifosi e opinionisti, ilin, insieme a Piotr Zielinski, èJuan Jesus, capace di contenere alla grande Zlatan Ibrahimovic. Juan Jesus Milan Napoli Anche il giornalista sportivo Fabrizio, tramite un tweet pubblicato sul suo profilo, ha elogiato la prestazione del difensore brasiliano ex Inter e Roma. #Jesusindi #MilanNapoli. Sembra incredibile scrivere una cosa del genere, ma oggi èbravissimo. A un passo dal compleanno, tra l’altro.— Fabrizio...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biasin sorpresa

Primaonline

Le novità in classifica Le novità cominciano a partire dalla quarta posizione che vede Fabriziosuperare l'esperto di calcio mercato della squadra Sky, Gianluca Di Marzio, che slitta in quinta ...L'amministratore delegato dell'Inter, dopo essere arrivato aa seguito della sua ... A darla, il giornalista di Libero, Fabrizio, attraverso il suo profilo Twitter. Ecco le sue parole: '...La Top 15 giornalisti di novembre non vede new entry sul podio, dominato da Scanzi. Nei post più performanti sorpresa Masolin.Fabrizio Biasin, giornalista, ha scritto questo messaggio su Sarri e la Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni Attraverso il suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha scritto questo messaggio, ...