Ballando con le Stelle 2021: Arisa e Vito Coppola vincono una Finale dai tanti colpi di scena, cos’è successo (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo nove settimane, si è conclusa l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle: il talent show vip di Rai Uno condotto indefessamente da Milly Carlucci. La serata Finale è partita con ben sei coppie in gara che sono state ridotte a due attraverso varie manche e voti incrociati. Le prime due coppie a dover lasciare il programma al quarto posto pari merito sono stati Valeria Fabrizi (con Giordano Filippo) e Federico Fashion Style (con Anastasia Kuzmina); i due sono usciti dopo la prima manche doppia composta da una coreografia a tema natalizio e un ballo standard. I colpi di scena sono arrivati nella seconda fare: quattro coppie messe in sfida diretta con una estrazione a sorta che li ha fatti sfidare in due differenti testa a testa. Da un lato Morgan si è scontrato con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo nove settimane, si è conclusa l’edizionedicon le: il talent show vip di Rai Uno condotto indefessamente da Milly Carlucci. La serataè partita con ben sei coppie in gara che sono state ridotte a due attraverso varie manche e voti incrociati. Le prime due coppie a dover lasciare il programma al quarto posto pari merito sono stati Valeria Fabrizi (con Giordano Filippo) e Federico Fashion Style (con Anastasia Kuzmina); i due sono usciti dopo la prima manche doppia composta da una coreografia a tema natalizio e un ballo standard. Idisono arrivati nella seconda fare: quattro coppie messe in sfida diretta con una estrazione a sorta che li ha fatti sfidare in due differenti testa a testa. Da un lato Morgan si è scontrato con ...

