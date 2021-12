ASCOLTI TV 18 DICEMBRE 2021 | STRABOTTO CARLUCCI! LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 28 | 04% TRAVOLGE BAGLIONI 13 | 41% | MIGLIOR SHARE PER RAI1 DAL 2013

(Di domenica 19 dicembre 2021)TV 18· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1129 20.50InFamiglia – 1443 22.72Telethon Show – 899 13.40Passaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde – xLinea Verde Life – 2130 16.29Tg1 – 4027 24.96Telethon Show – 1321 9.51A Sua Immagine – 1286 10.41Tg1 – 1355 10.79Telethon Show – 1460 10.64L’Eredità – 2731 17.16L’Eredità – 3868 21.53Tg1 – 4785 24.13Tutti in Pista – 4755 21.86Con Le– 4027 28.04 1689 20.33 224 15.27 2998 36.92L’Ora Dolce dell’Amore – x Tg5 ore 8 – 1149 19.69X-Style – 608 9.66Super Partes – ndSuper Partes – ndForum (R) – 1168 13.38Tg5 – 2956 19.97Beautiful – 2506 15.61Una Vita – 1973 14.87Una Vita – v. nettoVerissimo – 2100 16.53Verissimo – 2141 ...

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - Teleblogmag : Ballando con le stelle conclude con botto un'altra edizione di successo. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al can… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 18 dicembre 2021: finale di Ballando con le Stelle, Uà - tvblogit : Ascolti tv sabato 18 dicembre 2021: finale di Ballando con le Stelle, Uà - occhio_notizie : L'ultima puntata di Ballando con le stelle chiude col botto questo sabato sera ?? #ascoltitv #datiauditel -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI DICEMBRE

del pomeriggio di sabato 182021 Rai 1 " Telethon ha raccolto spettatori (%). Rai 1 " A sua immagine ha avuto un ascolto medio di spettatori (%) nella prima parte e di spettatori (%) ...tv, 18: Ballando con le stelle (finale) contro l'ultima puntata di Uà - Uomo di varie età Ecco i programmi che sono andati in onda ieri sera, sabato 18: su Rai1 Ballando con ...E’ Arisa la vincitrice della finale di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 18 dicembre, in onda su Rai1. La cantante e volto televisivo, in coppia con la new-entry Vito Coppola (11 volte campione ...Ascolti tv e share del prime time di sabato 18 dicembre 2021 – Milly Carlucci è arrivata all’ultimo atto di Ballando con le Stelle 16 (Rai Uno) ed ha fatto incetta di ascolti, un vero e proprio botto: ...