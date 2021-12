“Armi da Kabul a Kiev” Ma Uk e Usa non invieranno truppe in Ucraina

Leggi su it.insideover

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’vive sul filo del rasoio, incastonata tra due superpotenze in contrapposizione e nella condizione di chi vuole e pensa di scegliere il proprio destino ma sa anche di essere parte di un gioco più grande. Una grande partita a carte in cui ogni mossa è ponderata in un equilibrio di interessi non particolarmente nitidi. InsideOver.