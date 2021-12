Alberto Matano in quarantena: «Contatto con positivo al Covid» (Di domenica 19 dicembre 2021) L'ultima puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare la cantante Arisa, ha dovuto fare i conti con un grande assente: Alberto Matano. Da anni commentatore a bordo campo dello show danzante di Rai1, il conduttore è in quarantena presso la sua abitazione di Roma. Alberto Matano in quarantena Conduttore molto apprezzato de La vita in diretta, Alberto Matano è in quarantena perché è entrato in Contatto con una persona positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lui stesso, nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Da anni commentatore a bordo campo dello show danzante di Rai1, il conduttore ha dovuto rinunciare alla finale del programma condotto da Milly Carlucci. Si è ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 dicembre 2021) L'ultima puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare la cantante Arisa, ha dovuto fare i conti con un grande assente:. Da anni commentatore a bordo campo dello show danzante di Rai1, il conduttore è inpresso la sua abitazione di Roma.inConduttore molto apprezzato de La vita in diretta,è inperché è entrato incon una persona positiva al-19. Ad annunciarlo è stato lui stesso, nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Da anni commentatore a bordo campo dello show danzante di Rai1, il conduttore ha dovuto rinunciare alla finale del programma condotto da Milly Carlucci. Si è ...

