Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 18:10 (Di sabato 18 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione stasera dalla redazione oggi superiamo le 150 milioni di dosi di vaccino somministrate E questo può venire perché nel nostro paese c'è un grande Servizio Sanitario Nazionale e capillare che spesso purtroppo manca in tante ali del mondo non ministro della Salute Roberto Speranza il Ministero della Salute ha deciso che lunedì si farà una Play Store di una nuova verifica delle diverse varianti del nostro paese per capire anche questa omicron come si sta diffondendo aggiunto speranza le Notizie ha sottolineato sono ancora parziali non definitive Massignano che è insidiosa problematica e che con tutta probabilità una maggiore capacità più contagiare Intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare i tempi del passaggio alla zona gialla ...

