The Voice Senior | la moglie di Alvaro Vitali bocciata dai giudici Lui sale sul palco | “Con chi me la devo pijare ora? Con tutti e quattro?”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Anche in questa seconda edizione Thesi conferma tra i programmi più amati dal pubblico, come testimonia il successo di ascolti. Ieri sera, venerdì 17 dicembre, il talent show condotto da Antonella Clerici si è aggiudicato la prima serata, con 3.557.000 telespettatori e il 18,68% di share, battendo ancuna volta la concorrenza di Canale 5, dove il Grande Fratello Vip ha ottenuto invece 2.989.000 telespettatori. Tanti i momenti cult della serata, in primis la comparsa a sorpresa, suldi Rai 1, di, in arte “Pierino”, che accompagnava laStefania Corona. La 62enne si è cimentata con l’esibizione di I’m Outta Love di Anastacia, ma inon hanno apprezzato: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta ...

Advertising

ilmessaggeroit : #the voice senior: #stefania corona, la moglie di #alvaro vitali, eliminata dai giudici. E l'attore reagisce così - emabrue : Ascolti Tv 17 dicembre 2021: rivince Clerici con “The Voice Senior”. Signorini accorcia le distanze. Poi “Iene”, Nu… - MontiFrancy82 : @THEVOICE_ITALY SENIOR: I TALENTI SCELTI DAI QUATTRO GIUDICI NELLA QUARTA BLIND AUDITION @antoclerici @OriettaBerti… - IlFriuli : Barbara Errico conquista i giudici di @THEVOICE_ITALY Senior. La friulana ha reso omaggio a Lelio Luttazzi. Farà pa… - Emycaiazzo22 : RT @RaiPlay: .@LoredanaBerte è la dimostrazione che #TheVoiceSenior è in grado di sciogliere anche i cuori più rock! ?? La quarta puntata de… -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice

Quarta vittoria consecutiva per #thevoicesenior con 3.555.000 telespettatori e il 18,7% supera il #gfvip visto da 2.989.000 e il 19,6% con chiusura a notte fonda. - Giuseppe Candela (@GiusCandela) ...Irruzione a sorpresa aSenior. Nella puntata di venerdì 17 dicembre, sul palco del talent di RaiUno si è presentato Alvaro Vitali, in arte ' Pierino '. La sua presenza era mirata ad accompagnare la moglie 62enne ...The Voice Senior, nella puntata di venerdì 17 dicembre, sul palco del talent di RaiUno si è presentato Alvaro Vitali, in arte ‘Pierino’. La sua presenza era ...È arrivata su Rai 1 e ha stregato tutti con la sua voce. La friulana Barbara Errico è tra i concorrenti più quotati nella trasmissione Rai "The Voice senior".