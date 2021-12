Terrorismo | Digos Palermo rimpatria un 29enne francese pericoloso

Advertising

commenta Un 29enne francese di origine marocchina è stato rimpatriato dai poliziotti delladi Palermo dopo essere stato rintracciato in un teatro del capoluogo siciliano. L'uomo era ......I poliziotti delladi Palermo hanno rimpatriato un cittadino francese di 29 anni di origini marocchine, segnalato ... lo scorso 14 luglio, per apologia die minaccia con arma bianca. ...Un 29enne francese di origine marocchina è stato rimpatriato dai poliziotti della Digos di Palermo dopo essere stato rintracciato in un teatro ...I poliziotti della Digos di Palermo hanno rimpatriato un cittadino francese di 29 anni di origini marocchine, segnalato in area Schengen, da quelle autorità, come “soggetto pericoloso” poiché già rist ...