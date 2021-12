Terremoto: due scosse in Lombardia. Vigili del fuoco e sindaci: danni molto limitati (Di sabato 18 dicembre 2021) Due scosse di Terremoto, in Lombardia, fra le 11,34 e le 11,57 di oggi, sabato 18 dicembre 2021. E' stata confermata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del Terremoto registrato oggi alle 11,34 nella Bergamasca: l'epicentro è a Bonate Sotto, paese dell'Isola bergamasca di 6 mila abitanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Duedi, in, fra le 11,34 e le 11,57 di oggi, sabato 18 dicembre 2021. E' stata confermata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 delregistrato oggi alle 11,34 nella Bergamasca: l'epicentro è a Bonate Sotto, paese dell'Isola bergamasca di 6 mila abitanti L'articolo proviene da Firenze Post.

TgLa7 : Una forte scossa di #terremoto è stata sentita a #Milano. Il sisma, di magnitudo 4.4, avvertito alle ore 11.34 in t… - mttm1498 : RT @Dottor_Strowman: 'Ahahaha guarda i terroni come si emozionano con la neve, sembrano dei bambini... per noi è solo una scocciatura quest… - gaiaedg : ho capito terremoto a milano ora basta ne parlate da due ore stop - FirenzePost : Terremoto: due scosse in Lombardia. Vigili del fuoco e sindaci: danni molto limitati - spud85 : In Bennet a Como: tutti urlano al terremoto Io e mia moglie ci guardiamo interdetti, avendone generati due -