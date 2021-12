Terremoto a Milano | epicentro in provincia di Bergamo Magnitudo 4 4 | avvertito in tutta la Lombardia | evacuate scuole nel Lecchese

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - ggxrgia : RT @ipertao: Terremoto a Milano. Io vengo dall’Emilia e anni fa ci furono dei tremendi terremoti e so bene la paura e il terrore che ti può… - AEmilyHP : solo ora del #Terremoto avvenuto a Milano ?? Spero stiate tutti bene Un abbraccio a tutti voi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Milano

Ilè stato avvertito anche a. L'epicentro della scossa è stato localizzato a Bonate Sotto. "#Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #...La forte scossa diè stata infatti avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo, fino a. Non sono stati segnalati problemi all'impianto di gioco Gewiss Stadium di Bergamo,...Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito ...Scossa di terremoto in Lombardia, alle 11.34 di oggi, 18 dicembre 2021. Sentito chiaramente a Monza. La scossa è stata avvertita nitidamente anche nel resto della Brianza. Segnalazioni, al momento arr ...