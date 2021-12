Radrizzani | l' uomo che può aiutare il calcio italiano e che voleva la Salernitana

Leggi su panorama

(Di sabato 18 dicembre 2021) «Non è facile, è una settimana complicata; sto andando adesso a Leeds per cercare di risollevare il morale della squadra, portare un po' di positività. Cerco di guardare un po' in là, oltre il semplice episodio...». È davanti ad una sconfitta che forse si vede il vero spessore di una persona. Ed è proprio nel bel mezzo di un post 7-0 subito dal suo Leeds contro il Manchester City di Guardiola che incontriamo (via web) Andreaal punto giusto (nel senso che sa valutare pregi e difetti del suo paese e dei suoi abitanti), imprenditore di successo e proprietario del club inglese portato dalle ceneri delle serie minori alla Premier League.rappresenta in carne ed ossa il detto latino «nemo profeta in patria»; lui, uno dei massimi imprenditori del mondo nel campo della gestione dei diritti tv e non solo, nel ...