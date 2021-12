Pensione docente con contributi figurativi disoccupazione: quando è possibile? (Di sabato 18 dicembre 2021) Pensione in cumulo per valorizzare i contributi figurativi della disoccupazione per i docenti che non hanno contributi versati nella gestioni dei dipendenti privati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021)in cumulo per valorizzare idellaper i docenti che non hannoversati nella gestioni dei dipendenti privati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione docente con contributi figurativi disoccupazione: quando è possibile? - FabrizioCossu : Quando era andato in pensione, il docente di storia e filosofia Pietro Carmina, una delle vittime della tragedia di… - Dixy62553861 : RT @orizzontescuola: Beffa per un ex docente, 6 euro fra pensione e tredicesima: “Sono entrato nella povertà più assoluta. A Capodanno andr… - ProDocente : Beffa per un ex docente, 6 euro fra pensione e tredicesima: “Sono entrato nella povertà più assoluta. A Capodanno a… - orizzontescuola : Beffa per un ex docente, 6 euro fra pensione e tredicesima: “Sono entrato nella povertà più assoluta. A Capodanno a… -