Pausa natalizia e stress da pandemia: corretto assegnare "compiti per le vacanze"? (Di sabato 18 dicembre 2021) vacanze di Natale in arrivo per studenti e docenti. Circa due settimane di Pausa dalle attività didattiche in tutte le regioni: le date variano in base ai calendari scolastici regionali deliberati. In alcune regioni le vacanze iniziano il 23 dicembre, in altre il giorno della vigilia. Il rientro in tutte non prima del 7 gennaio 2022. Molti genitori ci inviano richieste di chiarimenti in merito all'assegnazione dei compiti per le vacanze da parte dei docenti ed annessa normativa. Le opinioni in merito sono le più disparate, ma la sensazione è quella che preferiscano il riposo assoluto per i loro figli, alla luce di uno stress fisico-psichico senza precedenti causa una pandemia che sembra non concludersi più. L'articolo .

