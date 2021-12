Omicron in Italia, Iss: 'Casi in forte crescita'. Oms: 'È più veloce di Delta'. Draghi convoca la cabina di regia (Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri mattina erano 55 Casi, oggi sono diventati 84. Cresce l'allarme per la nuova ondata causata da Omicron. Anche per questo il premier ha convocato per g iovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi la ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri mattina erano 55, oggi sono diventati 84. Cresce l'allarme per la nuova ondata causata da. Anche per questo il premier hato per g iovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi la ...

Advertising

lorepregliasco : Visti i dati su Omicron, la cautela sugli ingressi in Italia mi sembra ragionevole - lofioramonti : Il Sudafrica degli appestati di #Omicron, a cui il mondo ha imposto embargo, ha registrato media 22 morti questa se… - SpallinoPaolo : RT @SpallinoPaolo: I vaccini non servono a niente. Distanziamento, mascherina, igiene, sono l'unica prevenzione. Come vanno gli affari con… - ilfaroonline : La variante Omicron preoccupa l’Italia: il 23 dicembre la cabina di regia con Draghi - Sabrina_aga : RT @Adnkronos: Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. -