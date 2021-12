Migliaia di morti alle porte d’Europa non sono un incidente (Di sabato 18 dicembre 2021) (di Caroline Willemen, coordinatrice di MSF a bordo della Geo Barents) ­­Qui sulla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere (MSF), chiamiamo “sopravvissuti” le persone strappate all’acqua nel Mediterraneo centrale. È per molti versi una scelta obbligata. Siamo in mare per salvare vite e le persone che salviamo sono sopravvissute a un pericolo molto reale: il naufragio. Molti di loro sono anche sopravvissuti a un viaggio più lungo, alle violenze e agli abusi in Libia e lungo la strada. La parola “sopravvissuto” viene spontanea quando i nostri soccorritori recuperano persone da una barca sovraffollata sul punto di affondare. È nell’aria quando le persone soccorse arrivano sulla nostra nave zuppe d’acqua salata e carburante. E suona così vera quando iniziano a elaborare ciò che hanno passato. La parola ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) (di Caroline Willemen, coordinatrice di MSF a bordo della Geo Barents) ­­Qui sulla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere (MSF), chiamiamo “sopravvissuti” le persone strappate all’acqua nel Mediterraneo centrale. È per molti versi una scelta obbligata. Siamo in mare per salvare vite e le persone che salviamosopravvissute a un pericolo molto reale: il naufragio. Molti di loroanche sopravvissuti a un viaggio più lungo,violenze e agli abusi in Libia e lungo la strada. La parola “sopravvissuto” viene spontanea quando i nostri soccorritori recuperano persone da una barca sovraffollata sul punto di affondare. È nell’aria quando le persone soccorse arrivano sulla nostra nave zuppe d’acqua salata e carburante. E suona così vera quando iniziano a elaborare ciò che hanno passato. La parola ...

