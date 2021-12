Mafia | omicidio Rostagno | diventa definitiva la condanna del boss Virga

(Di sabato 18 dicembre 2021) Palermo, 18 dic. (Adnkronos) -laall'ergastolo delmafioso Vincenzoper l'del sociologo Mauro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del suo legale, presentato un mese fa. I giudici della V sezione della Cassazione hannoto il capoanche al pagamento delle spese processuali., in carcere dal 2001 è ritenuto il mandante dell'diavvenuto il 26 settembre 1988 nei pressi di Trapani. Il ricorso straordinario alla sentenzaall'ergastolo di Vincenzo, era stato presentato per "errore di fatto". Così scriveva l'avvocato Stefano ...

...del potente narcos rivale di Diabolik non spunta solo nella vicenda in cui è protagonista er, ... Il socio del Diablo, infatti, poco dopo l'del suo amico, era terrorizzato. Aveva il timore ...... era noto alle forze dell'ordine per associazione di tipo mafioso,ed associazione ...'Ingaglio' si allearono con la Stidda nissena che aveva scatenato una lunga e sanguinosa guerra di...Palermo, 18 dic. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo del boss mafioso Vincenzo Virga per l'omicidio del sociologo Mauro Rostagno. La Corte di Cassazion ...Doveva fare da arbitro er Mafia, al secolo Raffaele Purpo 56 anni, ex capo ultras dei Fedayn della Roma. Il suo compito non era affatto semplice. Avrebbe dovuto ricucire uno strappo tra Diabolik e un.