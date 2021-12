"Ma vi pare che... ?". Berlusconi, impensabile confessione: perché ha dato buca a Bruno Vespa (Di sabato 18 dicembre 2021) A distanza di qualche giorno, tiene ancora banco la vicenda del "due di picche" rifilato da Silvio Berlusconi a Bruno Vespa. Il leader di Forza Italia era atteso alla presentazione dell'ultimo libro del presentatore di Porta a Porta, ma alla vigilia ha comunicato la sua defezione, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni che lo hanno spinto al forfait. Bruno Vespa, interpellato a caldo sulla questione, ha risposto un poco stizzito: "Non sono autorizzato a parlare di questa vicenda, provate a chiedere ad Arcore...". Una frase, secca, che ovviamente aveva scatenato una ridda di illazioni. C'era chi parlava di un nuovo problema di salute del Cavaliere, chi al contrario legava il passo indietro alla corsa al Quirinale, per il quale di fatto Berlusconi si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) A distanza di qualche giorno, tiene ancora banco la vicenda del "due di picche" rifilato da Silvio. Il leader di Forza Italia era atteso alla presentazione dell'ultimo libro del presentatore di Porta a Porta, ma alla vigilia ha comunicato la sua defezione, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni che lo hanno spinto al forfait., interpellato a caldo sulla questione, ha risposto un poco stizzito: "Non sono autorizzato a parlare di questa vicenda, provate a chiedere ad Arcore...". Una frase, secca, che ovviamente aveva scatenato una ridda di illazioni. C'era chi parlava di un nuovo problema di salute del Cavaliere, chi al contrario legava il passo indietro alla corsa al Quirinale, per il quale di fattosi è ...

