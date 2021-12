LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube 1-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: Egonu sale in cattedra! Inarrestabile l’opposta che trascina l’Imoco nel secondo set (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Set combattutissimo e molto teso, ma Conegliano nei momenti di difficoltà ha un’arma in più: Paola Egonu. Completamente Inarrestabile nella seconda parte del set e l’Imoco pareggia il conto dei set. 26-24 Cuttino sbaglia in attacco, il challenge non evidenzia nessuna invasione e Conegliano SI AGGIUDICA IL secondo SET! 25-24 ACEEEEEE! Ancora lei, ancora Egonu, anche dai nove metri! Set point Conegliano! 24-24 Egonu IN DIAGONALE ANNULLA IL SET POINT! 23-24 De Kruijf non chiude sul primo tempo, e Cuttino mette a segno un pallonetto, forse difendibile 23-23 Egonu difesa due volte con due miracoli, e Cuttino attacca sulle mani del muro per il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 Set combattutissimo e molto teso, manei momenti di difficoltà ha un’arma in più: Paola. Completamentenella seconda parte del set epareggia il conto dei set. 26-24 Cuttino sbaglia in attacco, il challenge non evidenzia nessuna invasione eSI AGGIUDICA ILSET! 25-24 ACEEEEEE! Ancora lei, ancora, anche dai nove metri! Set point! 24-24IN DIAGONALE ANNULLA IL SET POINT! 23-24 De Kruijf non chiude sul primo tempo, e Cuttino mette a segno un pallonetto, forse difendibile 23-23difesa due volte con due miracoli, e Cuttino attacca sulle mani del muro per il ...

