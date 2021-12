L’Inter fa 100(+3) gol in Serie A nel 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Inter sfonda quota 100 gol in Serie A nell’anno solare Con i 5 gol messi a segno ieri sera contro la Salernitana, L’Inter ha raggiunto e superato quota 100 gol in Serie A nell’anno solare 2021. Per i nerazzurri questo è un traguardo storico: il record precedente risaliva al 1950 quando i gol segnati erano stati 99 ed eguagliato da Perisic autore della rete del vantaggio. A siglare il gol numero 100 è Denzel Dumfries con il momentaneo 0-2, convalidato grazie anche al supporto della Goal Line Technology. In seguito Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini hanno portato il totale a 103 che mercoledì può essere ulteriormente ritoccato nella sfida di San Siro contro il Torino. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)sfonda quota 100 gol inA nell’anno solare Con i 5 gol messi a segno ieri sera contro la Salernitana,ha raggiunto e superato quota 100 gol inA nell’anno solare. Per i nerazzurri questo è un traguardo storico: il record precedente risaliva al 1950 quando i gol segnati erano stati 99 ed eguagliato da Perisic autore della rete del vantaggio. A siglare il gol numero 100 è Denzel Dumfries con il momentaneo 0-2, convalidato grazie anche al supporto della Goal Line Technology. In seguito Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini hanno portato il totale a 103 che mercoledì può essere ulteriormente ritoccato nella sfida di San Siro contro il Torino. L'articolo proviene da intermagazine.

