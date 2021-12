Il sorso luppolato del Natale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 dicembre 2021) Quando si citano gli ingredienti di una birra artigianale si cerca sempre di essere il più ampi possibile, specificando sin dall’inizio che non si tratta di una lista rigida, nella quale compaiono i canonici acqua, malto, luppolo e lievito, ma possono esserci anche spezie, cereali, frutta e… chi più ne ha più ne metta. Lo si fa perché tra gli elementi che più hanno concorso all’affermazione del movimento craft nel mondo due appaiono irrinunciabili: la libertà e la fantasia. I birrai di tutto il mondo, sin dai primi afflati di quella che non è eccessivo chiamare rivoluzione, hanno voluto essere liberi di muoversi tra stili, culture birraie e tecniche con la massima indipendenza di pensiero possibile. Sono nati così alcuni dei più luminosi gioielli brassicoli dei quali oggi possiamo godere. Quanto libertà e fantasia siano determinanti lo si nota molto bene in questo periodo, durante il ...