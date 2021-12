Il dialogo Ue-Israele riparte da innovazione e ricerca (Di sabato 18 dicembre 2021) Israele avrà, anzi continuerà ad avere, lo stesso status dei 27 Stati membri dell’Unione europea all’interno del programma Orizzonte Europa dedicato agli investimenti in innovazione e ricerca. Nelle scorse settimane è stata firmata l’estensione dell’accordo sul programma, che sarà in vigore fino al 2027 e rappresenta il più ricco piano di ricerca al mondo con un bilancio di 95,5 miliardi di euro. “L’accordo di oggi permetterà a scienziati, innovatori e ricercatori israeliani ed europei di continuare a lavorare insieme sulle soluzioni di domani attraverso tecnologie all’avanguardia”, ha dichiarato Orit Farkash-Hacohen, ministro israeliano della sScienza, della tecnologia e dello spazio. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, Israele è il terzo Stato in termini di ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021)avrà, anzi continuerà ad avere, lo stesso status dei 27 Stati membri dell’Unione europea all’interno del programma Orizzonte Europa dedicato agli investimenti in. Nelle scorse settimane è stata firmata l’estensione dell’accordo sul programma, che sarà in vigore fino al 2027 e rappresenta il più ricco piano dial mondo con un bilancio di 95,5 miliardi di euro. “L’accordo di oggi permetterà a scienziati, innovatori etori israeliani ed europei di continuare a lavorare insieme sulle soluzioni di domani attraverso tecnologie all’avanguardia”, ha dichiarato Orit Farkash-Hacohen, ministro israeliano della sScienza, della tecnologia e dello spazio. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea,è il terzo Stato in termini di ...

